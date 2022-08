Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Firmeneinbrüche in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Die Polizei wurde am Samstag (06.08.2022) gegen 02:25 Uhr von Zeugen auf verdächtige Geräusche im Bereich einer Firma in der Straße "Bahnbetriebswerk" aufmerksam gemacht. Als die Polizeibeamten nur wenige Minuten später am Tatort eintrafen, konnten keine Täter mehr festgestellt werden. Allerdings hatten diese bereits die Haupteingangstür aufgehebelt, dann jedoch von der weiteren Tatausführung Abstand genommen. An der Tür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro..

Ebenfalls in dieser Nacht drangen unbekannte Täter in der gleichen Straße in die Räumlichkeiten einer weiteren Firma ein. Dafür hebelten die Täter ein Fenster auf. Aus dem Innenraum wurde ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist noch nicht abschließend bekannt. Auch hier entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei übernahm in beiden Fällen die Ermittlungen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen

