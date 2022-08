Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Kirchhundem (ots)

Am Samstagnachmittag (06.08.2022) befuhr ein 38-jähriger Motorradfahrer gegen 12:45 Uhr die L553 aus Richtung Oberhundem kommend in Richtung Rhein-Weser-Turm. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve fuhr er auf Grund eines Fahrfehlers geradeaus. Um eine bevorstehende Kollision mit der Schutzplanke zu vermeiden, sprang dieser vom Motorrad ab. Trotz des Sprunges prallte er mit dem Körper gegen diese und verletzte sich schwer. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro und das Motorrad wurde abgeschleppt. Die L553 war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell