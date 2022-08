Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Lennestadt-Grevenbrück (ots)

Bei einem Auffahrunfall ist am Freitagabend (05.08.2022) eine 58-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Diese befuhr gegen 18:10 Uhr die Kölner Straße in Grevenbrück. Ein 36-jähriger Autofahrer fuhr hinter ihr. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte der 36-Jährige den Bremsvorgang zu spät und fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung auf. Dadurch wurde die 58-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt 3000-, Euro.

