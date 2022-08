Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer bei Unfall in Grevenbrück schwer verletzt

Lennestadt (ots)

Am Freitag (05.08.2022) kam es um 11:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Industriestraße in Grevenbrück. Ein 90-jähriger Autofahrer befand sich mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er aus einer Parkbox vorwärts über die Grundstücksbegrenzung des Parkplatzes, überquerte die Industriestraße und stieß auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Stein. Nach der Kollision mit dem Stein kippte das Auto um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Mann musste vor Ort durch Kräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Industriestraße komplett gesperrt. An dem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

