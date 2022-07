Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 25-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Samstagvormittag (02.07.2022) einen 25 Jahre alten Mann in einem Lokal, das an der Hauptstätter Straße in der Nähe der Dornstraße liegt, ausgeraubt. Der 25-Jährige hielt sich gegen 09.15 Uhr in einer dortigen Bar auf und geriet mit zwei bislang unbekannten Männern in verbale Streitigkeiten, die anschließend in ein Handgemenge übergingen. Hierbei riss einer der Täter dem 25-Jährigen eine gold-silberne Kette vom Hals. Außerdem stahlen sie sein Mobiltelefon sowie 50 Euro Bargeld aus seiner Hosentasche und flüchteten in Begleitung einer bislang unbekannten Frau. Zu den beiden Männern ist lediglich bekannt, dass sie dunkelhäutig sein sollen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

