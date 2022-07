Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagvormittag (02.07.2022) Tabakwaren aus einem Geschäft am Löwen-Markt gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten durch eine Mitarbeiterin gewehrt. Die Angestellte beobachtete gegen 10.45 Uhr, wie der Mann den Verkaufsraum betrat, drei Zigarettenschachteln an sich nahm und ohne die Waren zu bezahlen, wieder in Richtung Ausgang lief. Nachdem die Mitarbeiterin ihn ansprach und festhielt, schlug der Unbekannte gegen den rechten Oberarm der Frau, stieß sie zur Seite und flüchtete in Richtung Solitudestraße. Bei dem Täter handelt es sich um einen zirka 20 Jahre alten und zirka 170 Zentimeter großen Mann mit schlanker Statur. Er trug eine hellblaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Außerdem führte er eine schwarze Tasche mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

