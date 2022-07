Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Räuber vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (02.07.2022) einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lokal an der Brennerstraße einem 56 Jahre alten Mann das Handy geraubt zu haben. Der 22-Jährige betrat gegen 17.30 Uhr die Gaststätte und geriet dort mit einem 56-Jährigen in Streit. Im weiteren Verlauf griff er nach dem Handy des 56 Jahre alten Mannes, woraufhin es zu einem Gerangel kam und der 56-Jährige zu Boden stürzte. Sein Kontrahent nahm in der Folge das Handy an sich und verließ das Lokal. Nachdem der 56-Jährige ihm folgte und sein Mobiltelefon zurückverlangte, forderte der Tatverdächtige 50 Euro und gab ihm das Handy schließlich zurück. Danach flüchtete der 22-Jährige in ein Lokal, wo ihn alarmierte Polizeibeamte gegen 18.00 Uhr vorläufig festnahmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den 22 Jahre alten Mann wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

