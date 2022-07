Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (30.06.2022) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine elektrische Zahnbürste im Wert von zirka 100 Euro aus einem Geschäft an der Sophienstraße gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 16.15 Uhr, wie der 31-Jährige die Warensicherung entfernte und die Zahnbürste in seine mitgeführte Einkaufstasche stecke. Als er das Geschäft verließ, folgte ihm der Ladendetektiv und bat ihn in sein Büro. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann anschließend fest. Der marokkanische Staatsangehörige, der offenbar keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde im Laufe des Freitags (01.07.2022) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell