Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe umarmen ihre Opfer - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/-Mitte (ots)

Unbekannte Trickdiebe haben am Freitag (01.07.2022) und Samstag (02.07.2022) Personen in der Silberburgstraße und in der Willy-Brandt-Straße umarmt und dabei offenbar Wertgegenstände erbeutet. Ein 72-jähriger Hausbewohner betrat am Freitag gegen 14.15 Uhr das Wohngebäude, das an der Silberburgstraße in der Nähe der Hölderlinstraße liegt, wobei ihm offenbar eine junge Frau folgte. Sie sprach ihn an, umarmte ihn mehrfach und verließ im Anschluss das Haus. Wenige Minuten später bemerkte der Senior, dass die Unbekannte offenbar seine Goldkette, die er um den Hals getragen hatte, erbeutet hatte. Er beschrieb die Frau als etwa 20 Jahre alt und 160 bis 165 Zentimeter groß. Sie hatte braune lange Haare und soll gebrochen Deutsch mit einem mutmaßlich osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Sie trug ein weißes Oberteil und eine Hose mit weißen Streifen. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am Samstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, als ein unbekannter Mann einen 33-jährigen Passanten in der Willy-Brandt-Straße umarmte. Der 33-Jährige stieß den Mann von sich und bemerkte erst etwa 15 Minuten später, dass der Unbekannte offenbar seinen Geldbeutel sowie ein Handy aus der Bauchtasche gestohlen hatte. Er beschrieb den Mann als etwa 40 bis 50 Jahre alt mit einer stämmigen Figur. Er soll einen gebräunten Teint, eine Halbglatze, ein rundes Gesicht haben und Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Er trug eine kurze Hose und ein dunkles Hemd. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall an der Silberburgstraße machen können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 und zum Vorfall an der Willy-Brandt-Straße an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell