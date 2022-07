Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 36-Jähriger mit geparktem LKW kollidiert

Stuttgart-Birkach (ots)

Bei einem Unfall in der Mittleren Filderstraße hat sich am Sonntagabend (03.07.2022) ein 36 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der 36-Jährige war gegen 18.40 Uhr von Hohenheim kommend in Richtung Filderstadt unterwegs, als er mit seinem VW Golf auf Höhe der Hausnummer 46 gegen einen am Straßenrand geparkten LKW prallte. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Gegen 20.45 Uhr gaben die Beamten die Straße wieder frei, die infolge der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen gesperrt worden war.

