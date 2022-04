Voerde (ots) - Glück im Unglück hatte ein 33-jähriger Pkw aus Voerde und seine 36-jährige Beifahrerin. Der Mann befuhr am Samstag gegen 14:25 Uhr mit seinem Pkw die Dinslakener Straße in Richtung Dinslaken. In Höhe Wohnungswald fiel plötzlich ein nicht mehr standfester Baum quer auf die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung fuhr der Pkw frontal in den quer zur Fahrbahn liegenden Baum. Der Pkw wurde dabei erheblich ...

mehr