Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Büroraum eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag (02.07.2022) in ein Büro an der Rotenbergstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen Mitternacht und 06.00 Uhr mutmaßlich über die Eingangstür in das Gebäude, in dem sich ein Kinderzentrum befindet. Dort traten sie eine Tür zu einem Büro ein und brachen einen Schrank auf. Die Täter erbeuteten aus dem Schrank eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell