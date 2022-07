Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dieb schlägt Autoscheibe ein - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (02.07.2022) die Fahrerscheibe eines Mercedes eingeschlagen, der in der Hohe Straße geparkt war. Die Diebe schlugen zwischen 23.30 Uhr und 03.00 Uhr die Fahrerscheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeug neben persönlichen Papieren und Bargeld, eine Tasche, zwei Geldbörsen sowie ein Mobiltelefon im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell