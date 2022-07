Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugenaufruf

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen (03.07.2022) in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. Die 40-jährige Lenkerin eines Pkw Smart befuhr gegen 05.00 Uhr die Hofener Straße in Fahrtrichtung Bad Cannstatt und stieß im Kreuzungsbereich zur Gnesener Straße mit einem VW zusammen, der von einem 42-Jährigen gelenkt wurde und in Fahrtrichtung Reinhold-Maier-Brücke unterwegs war. Die Frau erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Während der Mann vor Ort medizinisch versorgt wurde, gab er an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

