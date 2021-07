Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.07.2021

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis

Weikersheim: Verkehrsunfall, Motorradfahrer schwer verletzt Am Montag, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die Landesstraße von Queckbronn in Richtung Weikersheim. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Zweirad. Der 18-jährige erlitt schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

