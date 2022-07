Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagmittag (02.07.2022) in der Brunnenstraße, bei dem ein Auto eine Fußgängerin anfuhr, ist der genaue Unfallhergang noch unklar. Gegen 11:20 Uhr bog ein 56-Jähriger mit seinem schwarzen BMW i3 von der Wilhelmstraße nach links in die Brunnenstraße und erfasste dabei eine 25-jährige Fußgängerin, welche zu diesem Zeitpunkt über die dortige Fußgängerfurt lief. Die 25-Jährige erlitt dabei mehrere leichte Verletzungen und musste zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

