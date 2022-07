Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher räuberischer Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagvormittag (01.07.2022) einen 27-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Geschäft an der Königstraße Parfüms im Wert von 659 Euro entwendet zu haben. Der Mann soll gegen 10.30 Uhr die Ware in eine mitgebrachte Tragetasche gesteckt haben und wurde darauf von einem 45-jährigen Ladendetektiv angesprochen. Zunächst gab er drei Flacons zurück und als er aufgefordert wurde, auch noch die anderen Waren herauszugeben, habe er den 45-Jährigen kräftig zur Seite gestoßen und flüchtete aus dem Laden in Richtung Thouretstraße. Er konnte in der Lautenschlager Straße durch alarmierte Polizeibeamte festgenommen werden. Bei der Kontrolle führte er noch zwei Parfüms und zwei Getränkedosen im Gesamtwert von 188,62 Euro mit sich. Der 27-jährige Libyer wurde am Samstag (02.07.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

