Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (01.07.2022) in der Calwer Straße einen VW Passat gestohlen. Der 30 Jahre alte Besitzer des schwarzen VW mit dem amtlichen Kennzeichen BC-DO 1166 stellte das Auto gegen 01.00 Uhr auf einem Parkplatz ab. Gegen 02.00 Uhr bemerkte er den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Noch ist unbekannt, wie die Täter das Auto stahlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell