Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Essen auf Herd angebrannt

Stuttgart-West (ots)

Angebranntes Essen löste am Montagvormittag (04.07.2022) einen Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei an der Klugestraße aus. Polizeibeamte, die wegen eines Einsatzes in der Nähe tätig waren, bemerkten gegen 08.10 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Sie alarmierten die Feuerwehr, die die Wohnungstür öffnete und das auf dem Herd angebrannte Essen löschte. Einsatzkräfte evakuierten die beiden 81 und 84 Jahre alten sowie zwei weitere auf dem Gang wohnende Bewohner. Rettungskräfte brachten die 81-Jährige wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Beamte sperrten für rund eine halbe Stunde eine Fahrbahn in der Reinsburgstraße.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell