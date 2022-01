Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrkartenprüfer ins Gesicht geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0071

An einer U-Bahn Haltestelle hat ein unbekannter Täter einen Fahrkartenkontrolleur der DSW beleidigt und in das Gesicht geschlagen. Im Rahmen der derzeitigen Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen.

Die Tat ereignete sich am 17. Dezember 2021 an der Haltestelle "Insterburger Straße" der U 47. Gegen 9 Uhr morgens wollte der Dortmunder bei einer Person ohne gültigen Fahrschein den Ausweis kontrollieren. Der Unbekannte weigerte sich und beleidigte den Kontrolleur. Im weiteren Verlauf schlug der Täter dem 58-Jährigen mehrfach in das Gesicht, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Kontrolleur wurde durch die Schläge schwer verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter wird als circa 25 bis 30 Jahre und ungefähr 180 cm groß beschrieben. Er hatte eine sportliche Statur und schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er einen grauen Pullover und eine braune Jogginghose sowie weiß/rote Turnschuhe. Nach Zeugenangaben hatte er einen südländischen Phänotyp.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

