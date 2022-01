Polizei Dortmund

POL-DO: Einladung zum Pressetermin: Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund stellt sich vor

Der Startschuss ist am 1. Januar gefallen: Seitdem sind die Mitglieder des Verkehrsunfallaufnahmeteams (VU-Team) der Polizei Dortmund offiziell im Einsatz. Ihre Fortbildungen sind abgeschlossen. Das Fahrzeug steht bereit. Nach den ersten Tagen im Dienst stellt sich das VU-Team nun bei einem Pressetermin vor.

Innenminister Herbert Reul hatte im vergangenen Jahr die Einführung der Spezialisten-Teams landesweit angekündigt. Das Polizeipräsidium Dortmund wurde als eine der ersten Behörden ausgewählt, ein VU-Team einzurichten.

Erforderlich macht das vor allem die zunehmende Digitalisierung des Straßenverkehrs. In modernen Kraftfahrzeugen sind heute schon eine Vielzahl von Fahrerassistenzsystemen verbaut. Sie führen auch dazu, dass das klassische Spurenbild (z.B. Brems- und Blockierspuren) am Unfallort teilweise nur noch schwer vorzufinden ist. An dessen Stelle treten vermehrt Informationen, die in den Steuergeräten des Fahrzeugs gespeichert werden und präzise unfallrelevante Daten liefern. Das speziell geschulte VU-Team kann mit Hilfe moderner Technik auf diese unfallrelevanten Daten zugreifen und mittels Drohnenbildern und 3D-Scanns die Unfallstellen detailliert erfassen. Die so gewonnenen Informationen können wichtige Hinweise bei der Rekonstruktion von Verkehrsunfällen liefern.

Schwerste Verkehrsunfälle werden nun nicht nur im Zuständigkeitsbereich der Polizei Dortmund (Dortmund, Lünen sowie mehr als 520 Autobahn-Kilometer) mit der dafür vorgesehenen speziellen Ausrüstung und nach landesweit einheitlichen Standards aufgenommen. Das VU-Team kann bei Bedarf auch durch andere Polizeibehörden angefordert werden, um bei schwersten Verkehrsunfällen Beweise zu sichern und somit eine Ursachenermittlung zu erleichtern.

Im Rahmen eines Pressetermins stellen der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange, der Leiter der Direktion Verkehr, Leitender Polizeidirektor Ralf Ziegler, sowie ein Mitglied des VU-Teams die Arbeit vor.

Der Termin findet statt

am Donnerstag, 20. Januar, um 15.30 Uhr am Polizeipräsidium Dortmund, Markgrafenstraße 102, Treffpunkt: Haupteingang

Pandemiebedingt ist es zwingend erforderlich, das sich Journalistinnen und Journalisten vorab zu dem Termin anmelden. Anmeldungen gehen bitte bis Mittwoch, 16 Uhr, an pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de.

Beim Pressetermin gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske sowie die 2G-Regelung.

