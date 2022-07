Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Cannabis-Plantage entdeckt - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (02.07.2022) in einer Wohnung an der Pragstraße eine Cannabis-Plantage entdeckt und den 47 Jahre alten Wohnungsnutzer festgenommen. Die Beamten waren gegen 08.30 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden, nachdem ein Bewohner zuvor gemeldet hatte, dass aus der darüber liegenden Wohnung Wasser von der Decke tropfen würde. Nachdem die Polizeibeamten mehrfach erfolglos an der entsprechenden Wohnung geklingelt und geklopft hatten, alarmierten sie die Feuerwehr zur Öffnung der Wohnungstür. Nach dem Öffnen vernahmen die Einsatzkräfte daraus deutlichen Marihuanageruch und stellten dort auch den 47-Jährigen fest, den sie festnahmen. In der Wohnung entdeckten die Beamten über 500 Cannabispflanzen in einer Aufzuchtanlage, die sie in der Folge beschlagnahmten. Der 47 Jahre alte albanische Staatsangehörige wurde am Sonntag (03.07.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen dauern an.

