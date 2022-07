Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Konditorei - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Unbekannter ist am Samstagmorgen (02.07.2022) in eine Konditorei an der Marktstraße eingebrochen und hat mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Der Täter hebelte gegen 04.10 Uhr die Eingangstür des Geschäfts auf und durchsuchte den Geschäftsraum. Kurze Zeit später flüchtete er mit seiner Beute auf einem dunklen Mountainbike über die Marktstraße. Der unbekannte Mann soll eine schwarze Kapuzenjacke, eine dunkle Hose, eine rote Basecap, schwarze Handschuhe sowie eine medizinische Maske getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell