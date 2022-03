Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Firma

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Am Sonntag zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Hans-Martin-Schleyer Straße ein. Die Täter hebelten ein ebenerdiges Fenster auf und gelangten so in den Betrieb. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden diverse Werkzeuge entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell