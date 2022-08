Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Kirchhundem (ots)

Am Samstagnachmittag (06.08.2022) kam es gegen 12:30 Uhr auf der L553 zum Rhein-Weser-Turm zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr aus Richtung Oberhundem kommend in Richtung Rhein-Weser-Turm. Ein 56-jähriger Motorradfahrer befand sich mit seiner 57-jährigen Sozia dahinter. Der Motorradfahrer beabsichtige den Autofahrer zu überholen und setzte zum Überholvorgang an. Das bemerkte der Autofahrer offensichtlich nicht und fuhr nicht weit genug rechts als das Motorrad diesen passieren wollte. Dadurch kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge, sodass der Motorradfahrer und seine Sozia stürzten. Beide Personen verletzten sich leicht und die Sozia wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt 5500,- Euro und das Motorrad wurde abgeschleppt. Die L553 war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

