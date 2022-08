Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mercedes-Sprinter entwendet

Attendorn (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Freitag (05.08.2022) 22:00 Uhr und Samstag (06.08.2022) 07:15 Uhr in die Lagerhalle einer Firma in der "Steinstraße" in Mecklinghausen ein. Aus dem Innenraum nahmen die Täter den Fahrzeugschlüssel eines weißen Mercedes-Sprinters an sich und entwendeten das Fahrzeug, welches vor dem Gebäude abgestellt war. Dieses konnte am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz einer Firma in der Straße "Am Zollstock" aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

