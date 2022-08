POL-OE: Einbrecher festgenommen

Attendorn (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen Freitag (05.08.2022) 22:00 Uhr und Samstag (06.08.2022) 07:15 Uhr in die Lagerhalle einer Firma in der "Steinstraße" in Mecklinghausen ein. Aus dem Innenraum nahmen die Täter den Fahrzeugschlüssel eines weißen Mercedes-Sprinters an sich und entwendeten das Fahrzeug, welches vor dem Gebäude abgestellt war. Dieses konnte am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz einer ...

mehr