POL-PPWP: Zivile Fahnder nehmen Paketfahrer unter die Lupe

Kaiserslautern (ots) - Ein Autofahrer und ein Fahrradfahrer sind sich am Mittwochabend in der Trippstadter Straße in die Quere gekommen. Die Folgen: Der Radler stürzte und zog sich Verletzungen zu. Nach den bisherigen Ermittlungen waren beide Männer stadtauswärts unterwegs. Der 24-jährige Mountainbiker wollte den Fahrstreifen wechseln und deutete dies per Handzeichen an. In diesem Moment wollte der 55-jährige ...

mehr