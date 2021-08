Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Eierdiebe im Pech ++ Deckel der Dachbox springt auf und verursacht Unfall auf der A1 ++ Aufmerksame Nachbarn ++ Hausfriedensbruch nach Corona-Verstoß ++

Eierdiebe im Pech

Brauel. In Zusammenarbeit mit den Kollegen*innen der benachbarten Polizeistation Tostedt hat die Zevener Polizei am Montagmorgen den Einbruch in einen landwirtschaftlichen Verkaufsstand am Müller-Brauel-Weg schnell aufklären können. Bis dato noch unbekannte Täter hatten in der Nacht zuvor die kleine Verkaufsstation aufgebrochen und Lebensmittel gestohlen. Dazu schraubten sie das Blech des Sicherungsriegels ab, montierten es anschließend aber falsch herum wieder an. Am Morgen bemerkte der geschädigte Landwirt die Tat und verständigte die Zevener Polizei. Etwa vierzig Kilometer entfernt und eine halbe Stunde später stoppten Beamte der Tostedter Polizei in der Todtglüsinger Straße einen silberfarbenen BMW. Darin saßen zwei 28 und 45 Jahre alte Männer. Der Fahrer legte einen ausländischen Führerschein vor. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine Fälschung. Beim Blick in den Kofferraum fand die Polizei mehrere Packungen mit Eiern, ein Glas Honig und typisches Einbruchswerkszeug. Auf den Eierpappen und dem Honigglas klebten Schilder des geschädigten Landwirts aus Brauel. Ein Anruf bei ihm klärte den Zusammenhang auf. Der Fahrer des BMW muss sich wegen der Fahrt ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten. Die Zevener Polizei ermittelt gegen die beiden Männer zudem in Sachen Einbruchdiebstahl in den Verkaufsstand.

Deckel der Dachbox springt auf und verursacht Unfall auf der A1

Sittensen. Der Deckel einer Pkw-Dachbox hat am Montagabend auf der Hansalinie A1 für einen Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden gesorgt. Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Aus noch ungeklärter Ursache sprang der Deckel während der Fahrt in Richtung Bremen vom Volvo einer 41-jährigen Autofahrerin ab. In der Folge flog der Inhalt des Dachkoffers heraus und verteilte sich über alle Fahrstreifen. Fünf nachfolgenden Autofahrer*innen fuhren über die unerwarteten Hindernisse und beschädigten ihre Fahrzeuge. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von über zehntausend Euro.

Aufmerksame Nachbarn

Bevern. Beamte der Bremervörder Polizei haben am Montagabend einen 58-jährigen Mann aufgegriffen, der zuvor versucht hat, in einen Neubau an der Hesedorfer Straße einzudringen. Wie sich später herausstellte, hatte der wohnungslose Mann nach eigenen Angaben bei einsetzendem Regen einen Unterschlupf finden wollen. Dabei wurde er von Nachbarn überrascht. Er setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Bremervörde davon. Dort wurde eine Streifenbesatzung auf den 58-Jährigen aufmerksam und klärte die genauen Umstände des versuchten Einbruchs.

Merkwürdige Fundsache - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Bei den Ermittlungen zu einem möglichen Diebstahl bittet die Zevener Polizei um Mithilfe. Am Sonntag des vorletzten Wochenendes wurden zwei Personen nachts in der Bahnhofstraße mit zwei Wandleuchten angetroffen. Beide gaben an, die auffälligen Leuchten gefunden zu haben. Belegen konnten sie das aber nicht. Die Beamten fragen jetzt. "Wem gehören diese beiden Leuchten?" - Mitteilungen bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Diebe stehlen Katalysator

Jeddingen. Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter in der Bleckwedeler Straße den Katalysator eines Autos gestohlen. Unbemerkt bauten sie das Fahrzeugteil aus einem Alfa Romeo aus. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

Hausfriedensbruch nach Corona-Verstoß

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei hat am Montagabend gegen einen 49-jährigen Mann ein Strafverfahren wegen eines Hausfriedenbruchs eingeleitet. Der Mann war zuvor in einem Einkaufsmarkt an der Harburger Straße wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Bestimmungen aufgefallen. Trotz Aufforderung wollte er das Geschäft nicht verlassen. Die Rotenburger Polizei wurde gerufen und klärte die Situation.

Polizei findet Schlagring im Auto

Hatzte/A1. Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion mit dem Zoll auf dem Autobahnparkplatz Hatzte an der Hansalinie A1 haben Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei im Auto eines 22-jährigen Mannes einen verbotenen Gegenstand gefunden und sichergestellt. In der Ablage der Beifahrertür seines BMW entdeckten sie einen Schlagring. Der junge Mann muss sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Betrunken auf der Autobahn

Bockel/A1. In der Nacht zum Dienstag haben Beamte der Autobahnpolizei Sittensen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 3.20 Uhr wurden sie auf der Richtungsfahrbahn Bremen auf den Wagen des 52-Jährigen aufmerksam. Bei der Kontrolle zeigte sich schnell, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von über 2,4 Promille bestätigte den ersten Eindruck. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Weil er seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hat, wurde eine Kaution zur Sicherung des Strafverfahrens festgelegt. Damit der 52-Jährige seine Fahrt nicht unerlaubt fortsetzen konnte, sicherte die Polizei seinen Wagen mit einer Parkkralle.

Junge Bikerin ohne Lappen

Visselhövede. Am Montagnachmittag hat eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei in der Soltauer Straße eine junge Rollerfahrerin aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte sich, dass die 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem bestand für ihr Kleinkraftrad kein Pflichtversicherungsschutz. Die Polizei leitete gegen sie ein Strafverfahren ein.

