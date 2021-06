Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Zeugenaufruf

Varel (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher den linken hinteren Kotflügel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Hafenstraße geparkten Pkw VW Golf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

