Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntag (21.02.) versuchten unbekannte Täter gegen 18:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Neuenweg im Stadtteil Kaule einzubrechen. Dabei zerstörten der oder die Täter mit einem schweren Gegenstand eine Terrassentüre. Vermutlich fühlten sich die Täter von einem Nachbarn gestört, sodass sie nicht ins Innere des Hauses gelangten.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell