POL-ROW: ++ Merkwürdige Fundsache - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Merkwürdige Fundsache - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg

Merkwürdige Fundsache - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Bei den Ermittlungen zu einem möglichen Diebstahl bittet die Zevener Polizei um Mithilfe. Am Sonntag des vorletzten Wochenendes wurden zwei Personen nachts in der Bahnhofstraße mit zwei Wandleuchten angetroffen. Beide gaben an, die auffälligen Leuchten gefunden zu haben. Belegen konnten sie das aber nicht. Die Beamten fragen jetzt. "Wem gehören diese beiden Leuchten?" - Mitteilungen bitte unter Telefon 04281/9306-0.

