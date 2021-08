Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Einbruch in unbewohntes Reihenendhaus++Gefälschter Führerschein++Zeugen gesucht++

Rotenburg (ots)

Einbruch in unbewohntes Reihenendhaus

Rotenburg. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten unbekannte Täter die Tür zu einem unbewohnten Reihenendhaus im Bereich des Berliner Rings in Rotenburg auf. Im Inneren durchsuchten die unbekannten Täter das Mobiliar, verließen die Wohnung letztlich aber vermutlich ohne Diebesgut. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Fall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rotenburg unter 04261-9470 entgegen.

Gefälschter Führerschein

A1/Bockel. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen stoppten Donnerstagnacht auf der A1 einen Mercedes. Der 44-jährige Fahrer des PKW händigte den Polizisten einen litauischen Führerschein aus. Bei der Überprüfung des Führerscheins stellte sich heraus, dass dieser gefälscht war. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Fahrer ein, beschlagnahmten den gefälschten Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Zeugen gesucht

B 71/Hemsbünde. Am Donnerstagmorgen überholte der Fahrer eines Audis auf der B 71 mehrere Fahrzeuge, obwohl in diesem Bereich aufgrund von Rollsplit auf der Fahrbahn die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert und ein Überholverbot eingerichtet worden sind. Bei dem verkehrswidrigen Überholmanöver entstand durch den dabei aufgewirbelten Rollsplit Sachschaden an einem überholten PKW. Der verursachende Audifahrer entfernte sich nach dem Überholen weiterer Fahrzeuge unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizei Rotenburg unter 04261/9470.

