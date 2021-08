POL-ROW: ++ Mit 1,7 Promille im Sattelzug über die Autobahn ++ Falsche Kennzeichen am Auto - Fahrer war sturzbetrunken ++ Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt am Sonntagvormittag ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Mit 1,7 Promille im Sattelzug über die Autobahn ++ Falsche Kennzeichen am Auto - Fahrer war sturzbetrunken ++ Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt am Sonntagvormittag

Rotenburg

Mit 1,7 Promille im Sattelzug über die Autobahn

Grundbergsee/A1. Ein 39-jähriger Kraftfahrer ist am Sonntagabend auf der Hansalinie A1 betrunken in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Der Mann war gegen 23 Uhr mit einem Sattelzug in Richtung Bremen unterwegs, als er den Beamten auffiel. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergsee Nord zeigte sich, dass er vor Fahrtantritt zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck der Polizisten: mehr als 1,7 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe und auch eine Kaution zur Sicherung des Strafverfahrens abgeben, denn er hat seinen Wohnsitz im Ausland.

Falsche Kennzeichen am Auto - Fahrer war sturzbetrunken

Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Sonntagabend einen 26-jährigen Autofahrer erwischt, der betrunken mit einem nicht zugelassenen Wagen unterwegs war. Kurz vor 20 Uhr wurden die Beamten auf dem Gelände einer Tankstelle an der Gnarrenburger Straße auf das Fahrzeug aufmerksam. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass falsche Kennzeichen daran angebracht waren. Außerdem stand der 26-Jährige erheblich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 2 Promille an. In der OsteMed Klinik musste der Fahrer eine Blutprobe und später auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt am Sonntagvormittag

Eversen. Mit über 1,9 Promille ist ein 47-jähriger Autofahrer am Sonntagvormittag in der Dorfstraße in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten hatten seinen Wagen kurz nach 10 Uhr gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle fielen ihnen sofort typische Anzeichen für eine Trunkenheitsfahrt auf. Trotzdem gab der 47-Jährige zunächst an, weder am Morgen noch am Abend zuvor Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest widerlegte diese Behauptung. Auf der Polizeiwache musste der Mann eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Unfallflucht im Vahlder Weg - Auto kracht gegen Gewächshaus

Scheeßel. Nach einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Freitagmittag im Vahlder Weg ereignet hat, bittet die Scheeßeler Polizei um Hinweise. Ein noch unbekannter Fahrer eines grauen Kleinwagens - möglicherweise VW Lupo oder Opel Corsa - hatte den Vahlder Weg gegen 12 Uhr aus Richtung Viehtrift in Richtung Fabrikstraße gekreuzt. Um eine Kollision mit dem querenden Fahrzeug zu vermeiden, musste eine 54-jährige, vorfahrtberechtigte Autofahrerin mit ihrem VW Polo nach rechts ausweichen. Der Kleinwagen fuhr auf ein angrenzendes Grundstück und prallte gegen ein Gewächshaus. Am Fahrzeug entstand ein Totalschanden. Die Frau blieb zum Glück unverletzt. Bei dem noch unbekannten Unfallverursacher soll es sich um einen Mann mit dunklen Haaren und Vollbart gehandelt haben. Er und sein Beifahrer sollen mit freiem Oberkörper im Auto gesessen haben. Hinweise bitte unter Telefon 04263/98516-0.

Gemeinsame Kontrolle von Polizei und Zoll - Polizei stellt Zigaretten sicher

Hollenstedt/A1. Bei einer gemeinsamen Kontrolle mit dem Zoll haben Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei auf dem Gelände der Rastanlage Aarbachkate eine größere Menge an Zigaretten sichergestellt. Im Auto eines 26-jährigen Mannes entdeckten sie über 120 Schachteln im Wert von rund neunhundert Euro. Da er dafür keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurden die Tabakwaren sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen sollen zeigen, woher die Zigaretten stammen.

Wohnungseinbruch in der Brockeler Straße

Rotenburg. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in der Brockeler Straße durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung eingestiegen. Dort fanden sie eine Playstation, einen Laptop der Marke HP und ein MacBook Pro. Mit der Beute verschwanden die Unbekannten auf dem gleichen Weg, auf dem sie zuvor eingedrungen sind.

Auto auf dem Bullenseeparkplatz aufgebrochen

Kirchwalsede. Am Sonntagabend ist auf dem Parkplatz am Bullensee ein Auto aufgebrochen worden. Zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr hatte die Eigentümerin ihren Renault Clio dort abgestellt. In diesem Zeitraum schlugen unbekannte Täter eine Scheibe des Fahrzeugs ein und nahmen zwei Geldbörsen aus dem Handschuhfach heraus. Darin befanden sich neben Bargeld die üblichen Dokumente. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

Zwei gefälschte Führerscheine

Tiste/A1. Wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 41-jähriger Autofahrer nach einer Verkehrskontrolle durch die Autobahnpolizei Sittensen verantworten. Eine Streifenbesatzung war am Samstagabend auf den Mazda des Mannes aufmerksam geworden. Er händigte den Polizisten einen iranischen und einen griechischen Kartenführerschein aus. Wie sich herausstellte, waren beide Dokumente gefälscht. Damit war die Fahrt des 41-Jährigen an dieser Stelle zu Ende.

