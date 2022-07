Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer und ein Fahrradfahrer sind sich am Mittwochabend in der Trippstadter Straße in die Quere gekommen. Die Folgen: Der Radler stürzte und zog sich Verletzungen zu.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren beide Männer stadtauswärts unterwegs. Der 24-jährige Mountainbiker wollte den Fahrstreifen wechseln und deutete dies per Handzeichen an. In diesem Moment wollte der 55-jährige Autofahrer den Radler überholen. Er erkannte das Handzeichen zu spät und erfasste den Radfahrer mit seinem Wagen.

Der 24-Jährige stürzte durch den Anstoß zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf sowie diverse Schürfwunden auf der ganzen linken Körperseite zu. Der junge Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. |cri

