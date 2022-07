POL-PPWP: Radlader fährt gegen Strommast

Kaiserslautern (ots) - Am Freitag, den 08.07.2022 gegen 23:05 Uhr wurde eine 18-jährige Heranwachsende auf einem Spielplatz in der Straße Am Schmiedeturm, Kaiserslautern kontrolliert, nachdem zuvor Marihuana-Geruch durch die Polizeibeamten festgestellt wurde. Es wurden in der Folge eine geringe Menge Marihuana sowie ein angerauchter Joint aufgefunden und sichergestellt. Gegen die Heranwachsende wurde ein Strafverfahren ...

