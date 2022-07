Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Katzweiler (ots)

Am Samstag, den 09.07.2022 gegen 10:50 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus dem Kreis Kaiserslautern die Hauptstraße in Katzweiler aus Richtung Hirschhorn / Pfalz kommend in Richtung Otterbach. In Höhe der dortigen Hausnummer 61 fuhr die Frau wegen zu geringen Sicherheitsabstandes auf den dort am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW auf. Aufgrund des Zusammenstoßes überschlug sich der PKW der Frau und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem Dach zum Liegen. Die Frau wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Hauptstraße musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und die Schadenshöhe beträgt ca. 20.000,00 Euro. |PvD

