Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 08.07.2022 gegen 23:05 Uhr wurde eine 18-jährige Heranwachsende auf einem Spielplatz in der Straße Am Schmiedeturm, Kaiserslautern kontrolliert, nachdem zuvor Marihuana-Geruch durch die Polizeibeamten festgestellt wurde. Es wurden in der Folge eine geringe Menge Marihuana sowie ein angerauchter Joint aufgefunden und sichergestellt. Gegen die Heranwachsende wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem kann die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt werden. |PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell