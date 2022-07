Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Ladendiebe nach Drogeriediebstählen in Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bereits am vergangenen Freitag (15.07.) konnten zwei Ladendiebe mit Diebesgut von mehreren hundert Euro vorläufig festgenommen und anschließend in U-Haft gebracht werden.

Die zwei Diebe fielen Mitarbeitern in einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße auf. Nachdem die Polizei verständigt wurde konnte einer der beiden Männer zunächst flüchten. Der Festgehaltene, ein 47-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ohne Wohnsitz in Deutschland, wurde anschließend an die Polizeibeamten übergeben und vorläufig festgenommen. Kurz darauf nahmen zivile Beamte den flüchtigen Dieb, einen 20-jährigen Rumänen ohne Wohnsitz in Deutschland, am Bahnhof Rheda vorläufig fest. Zudem ließ sich den beiden Ladendieben im Rahmen erster Ermittlungen ein Pkw in der Nähe des Discounters zuordnen. Nach einem beantragten Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Bielefeld stellten die eingesetzten Beamten im Fahrzeug weiteres und umfangreiches Diebesgut sicher. Aktuell stehen die Männer in Verdacht, seit Mai 2022 bei mehreren Ladendiebstählen in Nordrhein-Westfalen, Diebesgut von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Nach Prüfung von Haftgründen stellte die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anträge auf Erlass zweier Untersuchungshaftbefehle. Noch am Samstag (16.07.) wurden beide Ladendiebe einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, welcher die beiden Haftbefehle in der Folge verkündete.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell