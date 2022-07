Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Erneut in Auto eingedrungen

Gronau (ots)

Die Seitenscheibe eines parkenden Wagens haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 13.07.2022, in Gronau eingeschlagen. Gestanden hatte das Auto auf einem Parkplatz an der Straße Zum Lukas-Krankenhaus gestanden. Die Täter durchsuchten das Innere des Fahrzeugs. Ob sie etwas daraus gestohlen haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. In der vorangegangenen Nacht war es in Gronau wie berichtet zu mehreren gleichartig gelagerten Taten gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell