Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher waren doch in Bäckereifiliale gelangt

Bocholt (ots)

Anders als irrtümlich in unserer Pressemitteilung vom Montag, 11.07.2022, dargestellt, hat sich ein Einbruch in die Filiale einer Bäckerei in Bocholt abgespielt: Die Täter waren nicht wie fälschlicherweise beschrieben an der Tür mit ihren Hebelversuchen gescheitert: Sie konnten vielmehr in den Verkaufsraum des Gebäudes am Fliederweg gelangen. Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5270052. Um Hinweise bittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

