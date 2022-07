POL-BOR: Gronau - Betrug noch rechtzeitig bemerkt

Gronau (ots) - Einen E-Scooter haben Unbekannte am Dienstag, 12.07.2022, in Gronau entwendet. Das Fahrzeug hatte an der St.-Antonius-Kirche verschlossen in einem Fahrradständer gestanden. Zu der Tat an der Neustraße kam es zwischen 06.00 Uhr und 17.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle ...

mehr