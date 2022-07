POL-BOR: Borken - Motorrollerfahrerin kommt zu Fall

Borken-Gemen (ots) - Einen Tresor entwendeten Einbrecher aus einer Gaststätte an der Straße Holzplatz in Borken-Gemen. Der oder die Täter hebelten in der Nacht zum Dienstag, 12.07.22, eine Hintertür des Gebäudes auf und waren so in die Gaststättenräume gelangt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle ...

mehr