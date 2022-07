Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Wagen aufgebrochen

Gronau (ots)

Mit Gewalt haben sich Unbekannte in Gronau an mindestens zehn parkenden Autos und einem Bagger zu schaffen gemacht. Die Vorgehensweise stellt sich identisch dar: Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen und es nach Beute zu durchsuchen. Zwei Mal entwendeten sie ein Navigationsgerät; in den übrigen Fällen stand zunächst nicht fest, ob es zu einem Diebstahl kam. Die Tatorte liegen an der Bahnhofstraße, an der Brändströmstraße und an der Konrad-Adenauer-Straße. Der engere Tatzeitraum umfasst die Nacht zum Dienstag, 12.07.2022.

Wie berichtet, war es in der Neustraße zu einem gleichartigen Vorfall gekommen - Zeugen hatten in diesem Zusammenhang zwei Tatverdächtige beobachtet (Link zur betreffenden Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5271261). Dort hatten Unbekannte zudem die Seitenscheibe eines Baggers eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

