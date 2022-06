Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach Körperverletzung ins Klinikum

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 16.06.2022, gegen 18:40 Uhr betrat ein 39-Jähriger einen Garten in einer Gartenanlage in der Rousseaustraße. Da er der Aufforderung den Garten zu Verlassen nicht nachkam, kam es zum Streit. In dessen Folge griff der 39-Jährige zwei anwesende Personen ( 44 und 32) körperlich an. Die Geschädigte wurde zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Bei dem 39-jährigen Täter ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,3 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

