POL-BOR: Gronau - Autofenster zerstört

Zwei Jugendliche haben in der Nacht zum Dienstag, 12.07.2022, in Gronau die Seitenscheibe eines parkenden Wagens eingeschlagen. Eine Zeugin hatte die beiden gegen 02.10 Uhr dabei auf der Neustraße beobachtet - das Auto hatte dort nahe einer Kirche gestanden. Knapp eine Stunde später kehrten die Tatverdächtigen zurück: Der Halter des Wagens sprach sie an, woraufhin die Unbekannten in Richtung Bahnhof weggelaufen seien. Zu ihnen liegt folgende Beschreibung vor: beide etwa 16 bis 17 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank; einer trug eine schwarze Schutzmaske und eine Kapuze, der andere eine Kappe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

