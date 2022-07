Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Heckscheibenwischer abgebrochen

Ahaus (ots)

In Ahaus-Wessum haben Unbekannte an der Eichenallee ein parkendes Fahrzeug beschädigt: Die Täter brachen einen Heckscheibenwischer ab. Dazu kam es am Sonntag, 10.07.2022, zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr. In Wessum kam es tags darauf wie berichtet zu einer ähnlich gelagerten Tat (Link zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5271247). Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02561) 9260. (to)

