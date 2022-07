POL-BOR: Vreden-Lünten - In Graben gelandet und von Unfallstelle entfernt

Gescher (ots) - Gescheitert sind Einbrecher am Wochenende in Gescher. Die Täter hatten vergeblich versucht, ein Fenster an einem Schulgebäude am Borkener Damm aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 08.07.2022, 14.00 Uhr, und Montag, 11.07.2022, 08.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning ...

mehr