POL-OG: Biberach - Auffahrunfall durch Wild auf der Fahrbahn

Biberach (ots)

Ein Auffahrunfall aufgrund eines Wildtieres auf der Fahrbahn führte am Dienstag auf der B415 aus Lahr kommend in Richtung Biberach zu einem Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Gegen 21:45 Uhr musste ein 18-jähriger Autofahrer rund 500 Meter nach der Ausfahrt nach Prinzbach stark abbremsen, da ein Wildtier auf die Fahrbahn sprang. Unglücklicherweise folgte dem 18-Jährigen ein weiteres Fahrzeug, welches nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und daraufhin auffuhr. Der zuständige Jagdpächter wurde in Kenntnis gesetzt.

