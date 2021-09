Polizei Hagen

POL-HA: Frau beobachtet Unfallflucht

Hagen-Mitte (ots)

In der Zehlendorfer Straße entfernte sich ein unbekannter Autofahrer vom Unfallort, nachdem er gegen ein anderes Fahrzeug gefahren war. Eine 46-Jährige hatte den Vorfall am Dienstag (31.08.2021) um 08.30 Uhr beobachtet und die Polizei verständigt. Ein grauer Ford war beim Einparken zweimal mit dem hinteren Stoßfänger gegen einen dahinter parkenden Opel gefahren. Augenscheinlich war die Lücke zu klein. Als der Einparkversuch scheiterte, hätte der Pkw gewendet und sich über die Zehlendorfer Straße in Richtung Märkischer Ring entfernt. Am Steuer habe ein etwa 50-jähriger Mann mit dunklen Haaren gesessen. Die Polizei konnte im Nahbereich ein in Frage kommendes Auto mit Beschädigungen ausfindig machen. Ein Fahrzeugführer befand sich nicht bei dem Auto. Die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der 02331 - 986 2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (arn)

